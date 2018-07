Hier finden Sie Ihr Steuerparadies

Nehmen wir eine Familie mit zwei Kindern, bei der Mann und Frau arbeiten. Insgesamt kommt sie auf einen Bruttolohn von 150’000 Franken. Im zugerischen Baar muss sie davon 2865 Franken für Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern abliefern. Im neuenburgischen Les Verrières zahlt dieselbe Familie 20’865 Franken – also mehr als das Siebenfache.

Trotz Finanzausgleich bleibt der Unterschied zwischen dem Steuerparadies und der Steuerhölle gross. Das zeigt ein Vergleich der Daten für 2017, welche die Eidgenössische Steuerverwaltung kürzlich im Internet veröffentlicht hat. Ein aufmerksamer Blick darauf lohnt sich, zumal Hölle und Paradies je nach Einkommensklasse und Familienverhältnissen variieren.

Mit unserer interaktiven Karte können Sie in wenigen Sekunden ermitteln, in welcher Gemeinde Ihr eigener Haushalt am besten wegkommt. Und wie Ihr Wohnort gegenüber den Nachbargemeinden abschneidet.