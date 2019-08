Wer hat diese 50 Super-Luxusautos gesehen?

Khadem al-Qubaisi, geboren 1971, gehört zu den zentralen Figuren des sogenannten 1MDB-Skandals. 2015 flog auf, dass Milliarden aus dem malaysischen Staatsfonds abgezogen wurden. Laut Ermittlern hat Qubaisi bei den illegalen Geschäften in Malaysia geholfen, und dafür 472 Millionen Dollar erhalten. Die Bundesanwaltschaft sagt, dass in der 1-MDB-Affäre 6 Milliarden Dollar an mutmasslich illegalen Geldern durch die Schweiz flossen. Sie hat deshalb über 400 Millionen Dollar eingefroren. Im Zuge dessen eröffnete sie auch ein Verfahren gegen Qubaisi wegen Verdachts auf Korruption und Geldwäsche.

Gemäss Recherchen hat die Bundesanwaltschaft inzwischen einen weiteren Teil der Sammlung in der Garage eines Autohändlers bei München aufgespürt. Sie schickte offenbar ein Rechtshilfeersuchen, um die Autos sicherzustellen, doch bislang ohne Erfolg.

Schweizer Gerichte und Ermittler haben oft massive Probleme, solche Luxusgüter wieder sicherzustellen. Das gilt auch für die Supercars von Qubaisi: Nach der Beschlagnahmung von elf Wagen in einer Garage in Genf, stockt jetzt die Suche nach den 50 restlichen Autos.

Der Fall «Supercars» zeigt exemplarisch, wie Dutzende Millionen dubioser Gelder in extrem teure Luxusgüter in der Schweiz flossen. Vermögen, das womöglich der Bevölkerung anderer Länder gehört.

Qubaisis Anwälte wollten sich nicht zu den Vorwürfen äussern. Er selber sagte in einem Interview mit dem «Wall Street Journal» , er sei nur ein Strohmann in dieser Affäre. Für die laufenden Verfahren gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

Der Genfer Anwalt Marc Hassberger bestätigt, dass er für den geprellten Staatsfond in Abu Dhabi «verschiedene rechtliche Schritte» gegen Qubaisi einleitete. Er verlangte auch die Beschlagnahmung seiner Autosammlung in Genf, die das dortige Zivilgericht dann am 5. Juli 2018 verfügte. Dies ist das Dokument, das dem Recherchedesk vorliegt.

Khadem al-Qubaisi, der Besitzer der Supercars, war nicht nur Präsident der Zürcher Falcon Bank, sondern auch Leiter des emiratischen Staatsfonds IPIC. Laut einem Gerichtsurteil gegen ihn vom letztem Juni soll er seinen Fonds dazu gebracht haben, in die italienische Bank Unicredit zu investieren. Doch er selber hielt im Geheimen Aktien von dieser Bank. 149 Millionen Euro gingen dem Fonds verloren.

Das Schweizer Gericht versucht nun, insgesamt 171 Millionen Franken an Vermögenswerten zu beschlagnahmen. Darunter Qubaisis exquisite Sammlung von 61 Superwagen mit Schweizer Kennzeichen.

Der Besitzer: Khadem al-Qubaisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ex-Präsident der Zürcher Falcon Bank. Gegen ihn ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Verdachts auf Korruption und Geldwäsche. Er wurde in Abu Dhabi verurteilt wegen Veruntreuung von 149 Millionen Euro und sitzt dort seit drei Jahren in Haft. Er beteuerte, er sei nur ein Strohmann.

Sechs Bugattis, neun Ferraris, vier Lamborghinis, fünf Porsches, sieben Rolls-Royces, dazu «Hypercars» wie Koenigsegg, Pagani und Gumpert. Nach diesen Luxusautos sucht ein Gericht in Genf.

Die Sammlung der Superlative

1. Die Bugattis Von der Bugatti-Veyron-Edition Black Bess gibt es nur drei Stück auf der Welt. Seine Verzierungen bestehen aus 24-Karat Gold. Von der Edition «World Record Edition» wurden ebenfalls nur wenige gebaut. Die 1200-PS-Boliden schaffen eine Höchstgeschwindigkeit von über 400 km pro Stunde. Allein die Bugattis sind mindestens 12,5 Millionen Franken Wert. Die Einzelstücke ergäben bei Auktionen wohl noch erheblich mehr.

Originalbild

(rechts Qubaisi) Bugatti Preis ca. 1,5 Mio. Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 14112, GE 18397, GE 970722, GE 4609 Z, GE 4618 Z Originalbild Bugatti Preis ca. 2,5 Mio. Fr. Farbe Schwarz Orange Kennzeichen

GE 12825, GE 18352, GE 970067, GE 970715 Bugatti Preis ca. 1,5 Mio. Fr. Farbe Blau Kennzeichen

GE 13109, GE 18544, GE 970087, GE 970723 Bugatti Preis ca. 2 Mio. Fr. Farbe Rot Schwarz Kennzeichen

GE 18850, GE 970125, GE 970774 Bugatti Preis ca. 2 Mio. Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 970278, GE 970888 Bugatti Preis ca. 3 Mio. Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 970428, GE 971160

2. Die exotischen Hypercars So ausserirdisch erscheinen die Hyperboliden von Pagani, dass sie sogar im Hollywoodstreifen «Transformer» auftreten. In der Sammlung gibt es gleich zwei dieser Raritäten, ausserdem ein Koenigsegg. Die Schweden bauen überhaupt nur Einzelstücke für ausgewählte Kunden.

Originalbild Pagani Preis ca. 1,6 Mio. Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 14031, GE 18793, GE 1603 Z, GE 970766, GE 970123 Pagani Preis ca. 1,6 Mio. Fr. Farbe Blau Kennzeichen

GE 14269, GE 970501, GE 971161, GE 1407 Z, GE 1525 Z Gumpert Preis ca. 500'000 Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 14297, GE 970500, GE 971162 Originalbild Koenigsegg Preis ca. 1,5 Mio. Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 12824, GE 14114, GE 18319, GE 970868, GE 4612 Z

3. Die Ferraris Der Ferrari Enzo wurde zum Star, als Hollywood-Diva Demi Moore den Boliden im Bikini am Strand vorfuhr im Film «Charlie's Angels: Full Throttle». Doch er verblasst in der Sammlung gegen den «LaFerrari». Das ultimative Modell der Italiener wurde 2017 für knapp zehn Millionen Franken versteigert. Qubaisis besitzt gleich zwei davon.

Ferrari Preis ca. 2,5 Mio. Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 1504 Z Ferrari Preis ca. 243'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 13113, GE 18942, GE 970121, GE 970773 Ferrari Preis ca. 450'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 14111, GE 18438, GE 970307, GE 970721 Ferrari Preis ca. 1,5 Mio. Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 18522, GE 970091, GE 970720, GE 1549 Z Ferrari Preis ca. 307'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 13116, GE 18574, GE 970092, GE 970719 Ferrari Preis ca 326'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 18813, GE 970126, GE 970772 Ferrari Preis ca 326'000 Fr. Farbe Gelb Kennzeichen

GE 970285, GE 970887 Ferrari Preis ca. 3 Mio. Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 970869 Ferrari Preis ca. 3 Mio. Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 970870, GE 1399 Z

4. Die Lamborghinis 2010 fotografierte ein Autospotter Qubaisi in seinem Lamborghini Murcielago Reventón in St. Tropez. Von dem Modell, das designt wurde wie ein Kampfjet, gibt es nur 22. Auf den Bildern des Spotters sieht man, dass Qubaisi damals noch mit seinem Bugatti Veyron Grand Sport und einem ultrateuren Mercedes SLR MCLaren Stirling Moss unterwegs war, der noch nicht mal auf der Liste der Genfer Beschlagnahmungen ist.

Originalbild Lamborghini Preis ca. 1,2 Mio. Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 13106, GE 18513, GE 970714, GE 970094, GE 1363 Z Lamborghini Preis ca. 258'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 18515, GE 970093, GE 970712, GE 1555 Z Lamborghini Preis ca. 433'000 Fr. Farbe Gelb Kennzeichen

GE 970070, GE 970716 Lamborghini Preis ca. 433'000 Fr. Farbe Orange Kennzeichen

GE 970867, GE 4564 Z

5. Die Porsches Der 918 Spyder gehört zu den Supercars. Dank Hybridantrieb ist er extrem schnell – und extrem teuer. Viele Modelle kosten über eine Million Franken. Qubaisi hatte gleich vier davon, er konnte ihn in Rot, Gelb, Blau oder Grau ausfahren. Sein vom deutschen Tuner Gemballa aufgerüsteter Carrera GT ist der einzige teure Wagen, den das Gericht in Genf beschlagnahmen konnte.

gefunden Porsche Preis 800'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 13107, GE 18913, GE 970130, GE 1509 Z Porsche Preis ab 1 Mio. Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 970865 Porsche Preis ca. 1 Mio. Fr. Farbe Blau Kennzeichen

GE 970655 Porsche Preis ca. 1 Mio. Fr. Farbe Gelb Kennzeichen

GE 970899 Porsche Preis ca. 1 Mio. Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 971049

6. Die Aston Martins Natürlich darf das Auto von 007 in der Sammlung nicht fehlen. Daniel Craig fuhr den Aston Martin DBS in «Casino Royale». Noch eindrücklicher wäre gewesen, er hätte Qubaisis Aston Martin One-77 gefahren. Wie der Name sagt, gibt es davon nur 77.

Aston Martin Preis ca. 100’000 Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 18966, GE 1445 Z, GE 1548 Z Originalbild Aston Martin Preis ca. 1,6 Mio. Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 12944, GE 18359, GE 970063, GE 970726

7. Die McLarens Der millionenteure blaue P1 von McLaren ist nach wie vor verschwunden. Doch einer der beiden wesentlich günstigeren McLarens MP4 12 C wurde in Genf beschlagnahmt. Doch der «billige» Wagen scheint seinem Besitzer nicht so gefallen zu haben. Als er gefunden wurde, hatte er 0 km auf dem Tacho.

gefunden Originalbild McLaren Preis 100'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Orange Kennzeichen

GE 18434, GE 970065, GE 970717, GE 1557 Z McLaren Preis ca. 100’000 Fr Farbe Rot Kennzeichen

GE 18805, GE 970131, GE 970771 McLaren Preis ca. 1,6 Mio. Fr. Farbe Blau Kennzeichen

GE 970284, GE 970889

8. Die Mercedes Zur Sammlung gehören auch zwei Exemplare, die speziell getunt sind vom Motorspezialisten Brabus. «Der böseste Benz» nannte «Spiegel online» das Modell EV 12. Es gilt als Batmobil der Autobahn.

Mercedes-Benz Preis ca. 300’000 Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 18395, GE 970066, GE 970718, GE 1404 Z Mercedes-Benz Preis ca. 345'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 1400 Z Mercedes-Benz Preis ca. 345'000 Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 1494 Z, GE 1495 Z gefunden Mercedes-Benz Preis 80'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Rot Kennzeichen

GE 18943, GE 970129, GE 970770 Mercedes-Benz Preis ca. 600'000 Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 1474 Z Mercedes-Benz Preis ca. 90'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 1475 Z

9. Die Luxus-Limousinen Wenn es mal etwas gediegener sein darf, kann man auf einen der sieben Rolls-Royces oder den Bentley zurückgreifen. Es gibt Farben für alle Gelegenheiten. Für gutes Wetter steht sogar ein seltenes und teures Rolls-Royce-Cabrio der Top-Modellreihe Phantom zur Verfügung.

gefunden Bentley Preis 100'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Grau Kennzeichen

GE 18962, GE 970128, GE 970767 Rolls Royce Preis ca. 739'000 Fr. Farbe Blau Kennzeichen

GE 12707, GE 970068, GE 970727, GE 18364 Rolls-Royce Preis ca. 310'000 Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 12893, GE 18339, GE 970088, GE 970728, GE 1493 Z Rolls-Royce Preis ca. 456'000 Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 14208, GE 97534, GE 1617 Z Rolls-Royce Preis ca. 325'000 Fr. Farbe Violett Schwarz Kennzeichen

GE 970886 Rolls-Royce Preis ca. 325'000 Fr. Farbe Blau Kennzeichen

GE 970523, GE 971310, GE 166S Z Rolls-Royce Preis ca. 325'000 Fr. Farbe Blau Kennzeichen

GE 970864, GE 1668 Z Rolls-Royce Preis ca. 325'000 Fr. Farbe Rot Weiss Kennzeichen

GE 970429, GE 971163

10. Die Offroader Für Geländegänge stand Qubaisi ein wahrer Park an Mercedes-Offroadern zur Verfügung, darunter mehrere fast identische Modelle der G-Klasse, die der Banker offenbar verschenken wollte. Alle mit den High-Performance-Motoren von AMG ausgerüstet. Bei AMG wird jeder Motor von einem einzelnen Techniker zusammengebaut. Das Prinzip lautet: «Ein Mann ein Motor»

gefunden Mercedes-Benz Preis 80'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 13108, GE 18536, GE 970090, GE 970724 gefunden Mercedes-Benz Preis 230'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 13327, GE 18537, GE 970713, GE 970089 Mercedes-Benz Preis ca. 360'000 Fr. Farbe Grau Kennzeichen

GE 14170, GE 971164, GE 970446 gefunden Mercedes-Benz Preis 230'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Weiss Kennzeichen

GE 14171, GE 970449, GE 971167 gefunden Mercedes-Benz Preis 230'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Weiss Kennzeichen

GE 14174, GE 970503, GE 971169 Mercedes-Benz Preis ca. 360'000 Fr. Farbe Weiss Kennzeichen

GE 14172, GE 970448, GE 971166 Mercedes-Benz Preis ca. 360'000 Fr. Farbe Weiss Kennzeichen

GE 14175, GE 970502, GE 971168 Mercedes-Benz Preis ca. 360'000 Fr. Farbe Rot Kennzeichen

GE 18801, GE 970769, GE 970124 gefunden Mercedes-Benz Preis 230'000 Fr. gemäss Gericht Farbe Rot Kennzeichen

GE 970447, GE 971165 Mercedes-Benz Preis ca 138'000 Fr. Farbe Schwarz Kennzeichen

GE 970866

11. Die Normalen Schliesslich hatte Qubaisi auch noch ein paar Autos, die man geradezu als normal bezeichnen muss. Den BMW X6 hat man in Genf beschlagnahmt. Er hatte 30’000 Kilometer auf dem Tacho. Damit ist er das einzige der sichergestellten Fahrzeuge, das tatsächlich viel gefahren wurde. Ein Rätsel wird wohl bleiben, was ein Mini-Wagen wie der Cygnet in der Sammlung zu suchen hat.