Hier finden Sie Geschenke in der Region Basel

Weihnachten rückt immer näher, und damit wird auch das hartnäckige Pochen im Hinterkopf immer stärker, dass man sich um die Geschenke kümmern sollte. Ob der Vorstellung, sich in Einkaufszentren durch die Menschenmassen zu quetschen, wird manchen ganz Elend zumute.

Es gibt jedoch eine andere, sehr viel gemütlichere Version des Weihnachtsbummels, bei der man erst noch lokale Unternehmen unterstützen kann: Die BaZ hat mithilfe des Interaktiv-Teams von Tamedia eine Shoppingkarte mit Unternehmen aus der Region zusammengestellt. Am 19. November haben wir Firmen aufgerufen, sich zu melden. Bis zum Einsendeschluss am 25. November haben sich über 190 Lädeler, Boutique-Besitzer und Freischaffende aus Basel-Stadt und dem Baselbiet gemeldet.

Die Rückmeldungen waren rührend – die Not bei den Unternehmen aus der Region ist gross. «Ich erkenne mein Geschäft gar nicht mehr wieder», schrieb uns eine Inhaberin. So leer sei es in der Corona-Zeit geworden. Sie hoffe fest, dass mehr Menschen durch diese Karte auf ihr Geschäft aufmerksam werden.

An die Corona-Problematik haben wir selbstverständlich auch gedacht. Gerade Angehörige der Risikogruppen, die sich vielleicht nicht trauen, durch die Läden zu streifen, haben die Möglichkeit, bei den Online-Shops zu bestellen. Diese sind in der untenstehenden Tabelle zu finden.