Die Schweiz beklagt in der zweiten Welle fast die höchste Übersterblichkeit in Europa

Das Bundesamt für Statistik (BFS) zählte in der Woche vom 23. bis zum 29. November 1742 Tote in dieser Altersgruppe. Das waren 49 Prozent mehr als im Normalfall. In den drei Wochen davor gab es um die 60 Prozent mehr Tote als im langjährigen Schnitt. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle lag dieser Wert bei 46 Prozent. Die zweite Welle verläuft also deutlich tödlicher.

Und es sterben eben auch Jüngere: Seit Anfang November gab es bei den 30- bis 49-Jährigen acht Todesfälle und bei den 50- bis 59-Jährigen sogar 30. Allerdings verzeichnet das BFS bei diesen Altersgruppen momentan keine Übersterblichkeit.

Bei den über 65-Jährigen kommt eine solche auch unter normalen Bedingungen immer wieder mal vor: zum Beispiel während starken Grippewellen wie in den Wintern 2015 und 2017. Aber damals war die Übersterblichkeit viel tiefer als jetzt wegen der Corona-Pandemie – und das trotz all den Massnahmen, die in diesem Jahr ergriffen wurden, und einer Bevölkerung, die vorsichtiger agiert als in normalen Zeiten.

Übersterblichkeit Der Begriff Übersterblichkeit bezeichnet eine Situation, in der es mehr Todesfälle gibt als erwartet. Diese Erwartungswerte werden vom BFS anhand der Fallzahlen der vorangegangenen 5 Jahre berechnet, unter Berücksichtigung der Veränderung der Bevölkerung. Es handelt sich nicht um einen exakten Wert, sondern um eine Bandbreite, innerhalb derer Schwankungen als zufällig gewertet werden. Liegen die gemeldeten Todesfallzahlen aber oberhalb dieser Bandbreite, dann spricht man von Übersterblichkeit. Sie betrifft fast ausschliesslich die Altersgruppe der über 65-Jährigen. Bei der jüngeren Bevölkerung gibt es auch in normalen Zeiten selten eine Übersterblichkeit.

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr erfasst die Schweiz eine aussergewöhnlich hohe Übersterblichkeit bei älteren Personen. Wie schneidet sie damit im internationalen Vergleich ab? Aufschluss geben Daten des Portals Euromomo, das vom dänischen Gesundheitsdienst für Infektionskrankheiten betrieben wird. Dieser arbeitet mit nationalen Behörden aus zwei Dutzend europäischen Ländern zusammen, darunter das Schweizer BFS.

Weil die Länder grosse Bevölkerungsunterschiede aufweisen, lassen sie sich nicht anhand von absoluten Zahlen vergleichen. Euromomo berechnet deshalb einen Index, den sogenannten Z-Score, der die Abweichung vom Mittelwert angibt. Die Schweiz kam im November auf einen Z-Score von 17. Nur Belgien und Slowenien hatten während der zweiten Welle einen höheren Wert. Andere Länder wie Estland, Dänemark und Norwegen verzeichnen gar keine Übersterblichkeit.