«Dachte, das wird nicht so schlimm»

Mirka W. (51)

Unternehmerin, Kanton Zürich

«Ich dachte, als gesunde Frau wird das nicht so schlimm. Es kam dann anders. Mein 23-jähriger Sohn war positiv, bei ihm steckte ich mich Ende Oktober höchstwahrscheinlich an. Verlauf: Husten, Gliederschmerzen. Dann der positive Test. Dann begannen die Nieren zu schmerzen. Ich war so schlapp wie noch nie in meinem Leben. Der Weg in die Küche fühlte sich an wie eine Weltreise. Die Woche nach dem positiven Resultat war schrecklich. Dann ging es langsam aufwärts, ich ging spazieren wie eine alte Dame. Jetzt habe ich nur noch diese Müdigkeitssymptome, und mein Magen schmerzt ab und zu.»