Wo wohnen am meisten Millionäre?

Immer wieder spricht die Schweiz über die Spitzensaläre der Manager – auch im Vergleich zu den Löhnen der Schlechtverdiener. Weniger Aufsehen erregt dagegen die Verteilung der Vermögen. Obwohl die Unterschiede hier viel grösser sind als bei den Einkommen. Dies zeigt die neuste Vermögensstatistik, die der Bund am Freitag publiziert hat. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat dafür sämtliche Veranlagungen per Ende 2017 ausgewertet. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht, da das Veranlagen bekanntlich seine Zeit braucht.

Erraten Sie in unserem Quiz, wo es den Millionären am besten gefällt. In welchem Kanton das Vermögen am ungleichsten verteilt ist. Und wie viel für die ärmere Hälfte bleibt. Vergleichen Sie Ihre Schätzung mit jener anderer Leserinnen. Und erfahren Sie nebenbei viel Interessantes über die Schweizer Reichen – und wie die Kantone um diese buhlen.