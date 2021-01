Andrée Valentin

*1944

Die verschiedenen Stimmrechtsvereine in der Schweiz agierten oft sehr zurückhaltend und behutsam – sie wollten den Männern nicht zu stark auf die Füsse treten. In den 1960er-Jahren geriet diese Strategie zunehmend unter Druck. Junge Frauen wollten nicht mehr länger warten. Junge Frauen wie Andrée Valentin. Als der Zürcher Frauenstimmrechtsverein im November 1968 sein 75-jähriges Bestehen feierte, stürmte Valentin, Präsidentin der Fortschrittlichen Studentenschaft, die Bühne und ergriff das Mikrofon: «Meine Damen», rief sie ins Publikum, «wir sollten nicht jubilieren, sondern protestieren und diskutieren!» Sie seien das «Horrorszenario der damaligen Frauenstimmrechtsbewegung» gewesen, erzählte Valentin der NZZ später. Den Frauen in Zürich sagte sie: «Noch immer müssen wir um das Frauenstimmrecht kämpfen, nein, betteln. Um ein Recht, das die Frauen in anderen Ländern seit 50 Jahren ausüben. Das macht uns zum Gespött der ganzen Welt.» Andrée Valentin steht für den neuen Ton in der Frauenfrage, der ab den 60er-Jahren Einzug in der Schweiz hielt.