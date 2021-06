«Unser Land ist offener geworden»

«Die ‹BLM›-Proteste haben einigen Schwarzen Menschen ein neues Selbstbewusstsein gegeben»

Serena O. Dankwa, Sozialanthropologin und Geschlechterforscherin; sie ist für eine NGO tätig.

«Die «BLM»-Proteste im letzten Sommer haben einigen Schwarzen Menschen in der Schweiz ein neues Selbstbewusstsein gegeben, um rassistische Situationen als solche anzusprechen. Und gesellschaftlich hat sich ein grösseres Problembewusstsein entwickelt. Das ist spürbar und begrüssenswert. Ich zum Beispiel werde oft an Podien eingeladen, und in den Medien haben Menschen von ihren Erfahrungen mit Alltagsrassismus erzählt.

Aber institutionell hat sich nicht allzu viel getan.

In Polizei, Schulen, Sozialämtern und Asylzentren gibt es eine Menge verdeckten Rassismus. Ein Beispiel ist die Gewalt von Securitas-Personal gegenüber Asylsuchenden. Auch die Suizidversuche aufgrund der perspektivlosen Situation in den Bundesasylzentren sprechen Bände. Ein strukturelles Problem ist zudem der «racial capitalism», der mit der Ausbeutung von Menschen aus dem globalen Süden operiert; dieser widerspiegelt sich in der Migrationspolitik.

Ich wurde an der Uni auch schon für eine Putzfrau gehalten statt für eine Dozentin. Das sagt etwas darüber aus, wo in der Schweiz Schwarze Menschen erwartet und geduldet werden, aber es genügt nicht, sich darüber aufzuregen. Wichtiger wäre, sich mit dem Reinigungspersonal zu solidarisieren, bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechtere Betriebskultur einzufordern.

In Zürich fragte 2020 eine Gruppe Schwarzer Künstler*innen über 70 Kulturbetriebe, was sie hinsichtlich Rassismus unternähmen – nur drei antworteten. Man darf also die Scheinprominenz der Thematik oder einzelner Personen durch ein kurzes Zeugnis in den Medien nicht mit echtem Veränderungswillen verwechseln.

Auch das Interesse an Testimonials von «Betroffenen» ist für mich eine zweischneidige Angelegenheit. Menschen werden dabei oftmals verheizt und als Feigenblatt benutzt. Zudem lenkt es ab von den institutionellen Ungerechtigkeiten. Und davon, dass die Bringschuld eigentlich bei denen liegt, die vom Rassismus profitieren, wie die afroamerikanische Autorin Toni Morrison immer betonte. Sie müssen sich «racial literacy» erarbeiten, ihre Privilegien und ihr Unwissen erkennen.»