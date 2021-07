Graubündens Corona-Sonderweg hat sich bewährt

Wirtschaftlich ist die Schweiz im internationalen Vergleich relativ gut durch die Pandemie gekommen. Das zeigt sich etwa bei den Arbeitslosenzahlen, die über alle Kantone hinweg in der Corona-Zeit nur marginal gestiegen sind. Am stärksten betroffen ist der Kanton Jura – mit einem Plus von 1,6 Prozentpunkten.

«Die Ursache für die Differenzen ist hauptsächlich in der unterschiedlichen Branchenstruktur zu suchen», sagt KOF-Ökonom Daniel Kopp.

Bevölkerungsreichere Kantone wie Zürich, Basel-Stadt und Bern haben im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit rund ein Prozentpunkt mehr Arbeitslose gemeldet. Das entspricht etwa dem Schweizer Mittel. «Diese Kantone sind branchenmässig breit aufgestellt und können so die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der stark belasteten Branchen besser abfedern», sagt Kopp. In Zürich etwa wirken die Banken stabilisierend, in Basel die Pharmaindustrie und im Kanton Bern der öffentliche Sektor.

Kleinere Kantone dagegen, die stark von einem einzigen Geschäftszweig geprägt sind, können Baissen weniger gut ausgleichen. Etwa der Kanton Jura. «Der von der Uhrenindustrie abhängige Jura leidet unter deren Exportschwierigkeiten», sagt Kopp.

Auch Tourismuskantone und solche mit einem hohen Anteil an Gastronomiebetrieben erlebten vor allem zu Beginn der Krise einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.

«Während die Probleme in der Stadthotellerie andauern, hat sich die Berggastronomie in den letzten paar Monaten etwas erholt», sagt Kopp. Deshalb fällt zum Beispiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Graubünden mit 0,6 Prozentpunkten letztlich doch moderat aus.