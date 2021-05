100 Jahre ohne schlimme Pandemie – die Schweizer haben eine Katastrophen-Gedächtnislücke

Vor 130 Jahren brach mit der sogenannten Russischen Grippe die erste globale Pandemie aus. Laut Zeitgenossen wurde das Virus erstmals 1889 in Usbekistan entdeckt. Per Zug und Schiff breitete es sich über Russland nach Europa und schliesslich auch nach Übersee aus. Es forderte in mehreren Wellen etwa eine Million Todesopfer weltweit. In der Schweiz wütete die Pandemie im Jahr 1890, als gemäss dem damaligen Chef des Eidgenössischen Statistischen Büros, Friedrich Schmid, 2624 Menschen an Influenza starben – ein Vielfaches mehr als in normalen Jahren.

Ob es sich wirklich um eine Grippe handelte, ist aber umstritten. So fand eine belgische Forschergruppe um den Virologen Marc van Ranst von der Universität Leuven schon 2005 Indizien dafür, dass die Krankheit nicht von einem Influenzavirus, sondern durch das Coronavirus HCoV-OC43 ausgelöst wurde. Zum selben Ergebnis kam 2020 eine noch nicht publizierte Studie dänischer Forscher um Lone Simonsen, Epidemiologin an der Universität Roskilde.

Auch sonst erinnert vieles der Russischen Grippe an heute: Die Ärzte wussten lange gar nicht, womit sie es zu tun hatten, das Gesundheitswesen war überfordert. Fast täglich berichteten schon damals die Medien über neuste Entwicklungen der Pandemie in aller Welt. In Basel und Zürich, wo die ersten Fälle Anfang Dezember 1889 festgestellt wurden, gab es Schulschliessungen, Veranstaltungen wurden abgesagt. So konnte wohl noch Schlimmeres verhindert werden.