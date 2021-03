So überwältigte Corona ein Altersheim – Zimmer für Zimmer

Juni 2020 ·Das Circolo del Ticino darf nun wieder neue Bewohner aufnehmen. Die Sache scheint ausgestanden. Doch am 10. Juni erhebt Valeria, die Frau des verstorbenen Giorgio, in einer Radiosendung von Radiotelevisione Svizzera öffentlich Vorwürfe.

In der Folge beschweren sich auch andere Angehörige. Zudem greifen verschiedene Politiker den Fall auf. Sie wollen Klarheit. «Sind diese vom kantonalen Arzt aufgeführten Tatsachen wahr oder handelt es sich um Erfindungen», fragt zum Beispiel Tuto Rossi, SVP-Stadtrat von Bellinzona, später in einer Interpellation.

Und schon am 18. Juni reicht Anwältin Sandra Xavier Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen verschiedene Mitarbeiter ein. Das Heim habe verschiedene Corona-Weisungen nicht eingehalten. Xavier vertritt dabei eine Frau, die ihren Vater während der ersten Corona-Welle im Circolo del Ticino verlor. «Meine Klientin will Gerechtigkeit», sagt sie. «Ihr Vater hatte Probleme beim Gehen, aber sonst war er bei guter Gesundheit und hätte noch viele Jahre leben können.»

Dass die Tessiner Staatsanwaltschaft später ein Verfahren eröffnet hat, ist wohl eine absolute Ausnahme. Die Strafbehörden von Aargau, Basel-Stadt, Luzern, St. Gallen und Solothurn geben auf Anfrage alle an, keine Kenntnisse zu haben von Anzeigen gegen Altersheime in Zusammenhang mit der Pandemie. In Graubünden gab es zwar eine Anzeige, aber ein Verfahren wurde nicht eröffnet.

Die Untersuchungen der Behörden zum Circolo del Ticino dauern bis heute an. Die betroffenen Mitarbeitenden und ihre Anwälte äussern sich auf Anfrage nicht.

August 2020 ·Es bleibt die Frage, ob die Katastrophe im Circolo tatsächlich zu verhindern gewesen wäre. Die Stadt Bellinzona schreibt auf Anfrage, dass es während der ersten Pandemiewelle zu 150 Todesfällen in Tessiner Altersheimen kam, doch in der Zweiten waren es 236. Im Circolo del Ticino und den anderen drei Heimen, die zur Stadt Bellinzona gehören, gab es in der zweiten Welle keine Todesfälle. «Es ist also gerechtfertigt zu fragen, wie dieser dramatische Anstieg der Fallzahlen zwischen der ersten und zweiten Welle möglich war, wenn sich doch alle an die Regeln gehalten haben», schreibt die Stadt. «Ist es nicht möglich, dass andere Faktoren die Sterberate bestimmten?»

Der Bericht des Tessiner Kantonsrats kritisiert: «Das fehlende rechtzeitige Eingreifen und die nur teilweise oder suboptimale Umsetzung von Massnahmen zur Eindämmung einer Epidemie mit Tröpfchenübertragung könnten nach unseren Erkenntnissen die Ausbreitung der Ansteckung unter Bewohnern und Personal begünstigt haben.»

Die Direktion des Circolo nimmt am 21. August schriftlich zu den Vorwürfen Stellung. Sie verteidigt den Entscheid, Gruppenaktivitäten fortgeführt zu haben. Gewisse Vorwürfe bestreiten die Verantwortlichen aber auch. So habe man die Covid-Station im ersten Stock «entsprechend den logistischen/strukturellen Möglichkeiten» umgesetzt. Und erkrankte Personen teils auch in den einzelnen Zimmern isoliert.

Abschliessend schreibt die Direktion, die Aggressivität des Virus habe es nötig gemacht, «einzugreifen und auf das Management des einzelnen klinischen Falls einzuwirken, anstatt sich auf die Schaffung von Management-Tools zu konzentrieren».

Im Circolo passierte also das, was gerade in der ersten Welle womöglich auch in anderen Altersheimen geschehen ist. Jahrelang funktionierten die Führung, die Organisation, das Management in einem normalen Rhythmus. Dann kam die Pandemie und riss innert Tagen alles ein. Nicht nur die Bewohner und das Personal haben gelitten. Auch die Führung des Circolo war offensichtlich überfordert. Sie wollte den betagten Menschen etwas Unterhaltung bieten, sie nicht komplett vereinsamen lassen. Es waren menschliche Entscheide. Das heimtückische Virus nutzte das aus.

März 2021 ·Bis heute bleibt unklar, wie viele Personen im Circolo del Ticino genau an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind. Der Kantonsarzt schreibt von 27 Toten mit Symptomen, 22 davon mit positivem Abstrich. Das Heim selbst gibt nur 20 Covid-Todesfälle an. Und laut der Stadt Bellinzona waren es 21, sieben weitere Rentner seien in jener Zeit wegen anderer Gebrechen verstorben.

Für Angehörige wie Valeria ist es ein unsägliches Durcheinander. «Es fehlt an Professionalität», sagt sie. «Aber es fehlt auch an Demut.» Bald ist es ein Jahr her, seitdem ihr Ehemann Giorgio im Circolo del Ticino verstarb. Allein, ohne seine Ehefrau an der Seite – oder zumindest am Telefon. «Dieses Ende macht mich traurig», sagt Valeria. «Ich hatte ihm versprochen, in den letzten Minuten an seiner Seite zu sein. Und konnte das nicht tun.»

Ein Mitarbeiter des Circolo, der anonym bleiben möchte, zeigt Verständnis für die Trauer und die Wut der Angehörigen. Er könne nachvollziehen, dass jetzt Fragen aufkommen, was sich im Circolo genau abspielte. «Aber ich verstehe nicht, warum uns manche Leute vorwerfen, wir hätten schlechte Arbeit geleistet», sagt der Angestellte. «Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet.» Man habe eine Menge Überstunden geleistet, um gegen das Virus anzukämpfen. Trotzdem ging der Kampf verloren. «Jeder Todesfall war auch für uns ein Rückschlag.»