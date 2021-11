Dieser Wolf kommt dem Menschen zu nahe

Es ist ihre zweite Saison auf der Alp. Erst im Jahr davor hatte die Frau in den Zwanzigern zum ersten Mal die Verantwortung für die 175 Kühe übernommen; Braunvieh, Limousin, Simmentaler. Die Arbeit als Hirtin ist körperlich anspruchsvoll – und einsam. «Aber ich liebe es», sagt sie. Und sie macht es offenbar gut. Ihre Arbeitgeber, die in einer privaten Alpgenossenschaft zusammengeschlossenen Bauern, haben nichts zu nörgeln.

Die Hirtin erzählt vom strahlenden Sonnenschein, der an diesem Tag herrscht. Der Wolf, der Nebel oder Dunkelheit bevorzugt, wird sich an diesem Nachmittag auf offenem Gelände einem Menschen nähern. Nur ein selbstbewusstes, erfahrenes Tier tut so etwas.

«Ich war auf der Weide, werkelte an einer Wasserleitung am Boden herum, als ich plötzlich ein Knurren hinter mir hörte.» Sie dreht sich um und sieht einen Wolf vor sich. Ob es der Leitrüde ist, kann sie nicht sagen. «Er war jedenfalls gross und keine zehn Meter von mir entfernt.» Ihr Hund, der normalerweise stets an ihrer Seite bleibt, versteckt sich hinter ihr. Wen der Wolf anknurrt, ist unklar. Von den Rufen der Hirtin lässt er sich jedoch nicht beeindrucken. Er blickt sie stumm an. «Wölfe schauen dir immer direkt in die Augen.» Nach ein paar Minuten zieht er wieder davon und lässt einen verstörten Hund und eine konsternierte Sennerin zurück. Es sollte nicht bei dieser Begegnung bleiben.

Wie hat sich der Wolf aus­gebreitet? Die Art wurde in weiten Teilen Europas im 20. Jahrhundert ausgerottet - auch in der Schweiz. Erst 1995 wurde der Wolf hierzulande wieder heimisch. Sie kamen aus Italien, wo sie nie ganz verschwunden waren. Das Raubtier ist geschützt und findet im Alpenbogen mit seine vielen Rothirschen, seiner Leibspeise, ideale Bedingungen vor. Wolfbestand in der Schweiz inkl. Welpen und Toten Quelle: KORA Wolfsrudel in der Schweiz Quelle: KORA

Was zu einer verängstigten Hirtin führen sollte, beginnt drei Jahre zuvor mit einem Grenzübertritt, über den die Behörden nur Vermutungen anstellen können. Ein einzelner Wolf soll Anfang 2018 irgendwo von Italien herkommend in die Schweiz eingedrungen sein. Im Rheinwald gleich hinter dem San Bernardino findet das Tier perfekte Bedingungen vor: viel Platz und viele Rothirsche, seine Leibspeise. Vor allem trifft er auf ein Weibchen. Die Behörden bezeichnen das Paar fortan als M92 und F37. M und F fürs Geschlecht, durchnummeriert nach Ankunft. Der Rüde vom Beverin muss sich also in einem Gebiet behaupten, das bereits von Dutzenden Artgenossen besetzt ist.