Das Pandora-Quartett

In einem Bericht des Bundes steht es schwarz auf weiss: Politische Persönlichkeiten und ihre Familien, die Vermögen offshore verstecken, gelten als «besonders hohes Risiko». Der Grund: Gerade in autoritären Staaten haben die politischen Eliten oft Zugriff auf Staatsvermögen, das eigentlich den Menschen des Landes gehört.

Jetzt tauchen in den Pandora Papers plötzlich riesige Vermögen von über 300 Politikern und Amtspersonen auf. Bei vielen haben Schweizer Berater beim Verstecken geholfen. Offshore-Firmen sind im Prinzip nichts Illegales, es kommt immer auf die Umstände an. Woher kommen diese Vermögen? Und weshalb liegen sie in Briefkastenfirmen verborgen?

Hier 16 wichtige Fälle, geordnet als Quartett. (Tipp: Wer ein echtes Quartett möchte, kann die Karten auf diesem PDF. ausdrucken und ausschneiden.)