Aerosole sind in der Regel nur wenige Tausendstel Millimeter (Mikrometer) gross und schweben dadurch über Stunden in der Luft und können sich auch in grossen Räumen rasch verbreiten. Arbeitshygieniker und Risikoforscher Michael Riediker hat das Ansteckungsrisiko mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 durch Aerosole modelliert und kam zum Schluss, dass zwar nur etwa zehn Prozent der Infizierten genügend Viren in sich tragen, um auf diesem Weg das Virus zu übertragen. In solchen Fällen drohten jedoch Superspreader-Ereignisse mit vielen Ansteckungen. Der Wissenschaftler des Swiss Centre for Occupational and Environmental Health (SCOEH) in Winterthur hat sein Modell im Fachblatt «JAMA Network Open» veröffentlicht und in einem weiteren Artikel einen Ansatz beschrieben, wie sich damit verschiedene Ansteckungssituationen simulieren lassen. Unser Tool basiert auf diesen Daten.

WICHTIG: Das Tool simuliert nur das Ansteckungsrisiko über Aerosole im weiten Feld, also, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten wird.