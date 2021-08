So war der Sommer an Ihrem Wohnort

Besonders gross ist die Abweichung beim Niederschlag. Vielerorts fiel extrem viel mehr Regen als normalerweise im Sommer. Etliche Messstandorte in der Nord- und Zentralschweiz verzeichneten im Juli noch nie solche Niederschlagsmengen. Im landesweiten Mittel war es der nasseste Juli seit Messbeginn 1864.

Über den gesamten Beobachtungszeitraum gesehen beklagte Spitzenreiter Bösingen im Kanton Bern doppelt so viel Regen wie normal. Nicht alle erlebten aber einen überdurchschnittlich nassen Sommer. So regnete es in Klosters genau so viel wie im Schnitt von 1990 bis 2020.