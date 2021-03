«Frauen, habt Mut, das Szepter selbst in die Hand zu nehmen!»

Hazeta Salihović 56, Kinderbetreuerin, Gais,

seit 1992 in der Schweiz, Stimmrecht seit 2019

«Lange waren die Bücher, die ich schreibe, die wichtigste Form, wie ich meine Stimme und meine Erlebnisse zum Ausdruck bringe. Schon als kleines Mädchen habe ich gerne Geschichten und Gedichte geschrieben.

1992 flüchtete ich mit meinen zwei kleinen Kindern vor dem Krieg in Bosnien-Herzegowina. In meiner Heimat arbeitete ich als Biologie- und Chemielehrerin. Als ich in die Schweiz kam, brachte ich die Familie mit verschiedenen Hilfsjobs über die Runden. Damals starb meine Mutter in Bosnien, der Krieg sass mir in den Knochen, ich war mit dem dritten Kind schwanger. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, und ich konnte mich in dieser Situation nicht richtig ausdrücken. Ich musste erst Deutsch lernen, um mir Gehör zu verschaffen.

Nach Bosnien zurückzukehren, war für mich auch nach dem Krieg unmöglich. Mein Dorf war komplett zerstört. Ich wollte meinen Kindern eine sichere Zukunft bieten und blieb in der Schweiz.

«Frauen, egal wie alt ihr seid, verschafft euch eine Stimme, sagt eure Meinung.» Hazeta Salihović

Nun kümmere ich mich seit zehn Jahren um Kinder am Mittagstisch und in der Nachmittagsbetreuung in der Schule im appenzellischen Teufen. Es ist nicht, was ich gelernt habe, aber die Arbeit mit den Kindern macht mich glücklich.

2019 verschaffte ich mir mit der Einbürgerung auch eine politische Stimme. Endlich, nach 30 Jahren in der Schweiz. Meine erste Volksabstimmung war die Konzernverantwortungsinitiative 2020. Obwohl ich mich auch zuvor als Teil der Gesellschaft fühlte, mich in Vereinen und der Umweltschutzkommission unserer Gemeinde einbrachte, war es ernüchternd, gewisse Ergebnisse nicht aktiv beeinflussen zu können. In solchen Momenten wünschte ich mir das Stimmrecht auch ohne Staatsbürgerschaft.