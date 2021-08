Auf der Spur der Dioxine

Die Chemie der Dioxine

Dioxin ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von chemischen Verbindungen (den polychlorierten Dibenzo­dioxinen und Dibenzo­furanen). Diese haben immer die gleiche Grundstruktur, unterscheiden sich aber in der Anzahl und Anordnung der Chlor-Atome. Einige Varianten sind relativ harmlos, andere hochtoxisch. Am gefährlichsten ist das «Seveso-Dioxin», das nach einem Chemieunfall in Italien im Jahr 1976 benannt wurde. Laut dem deutschen Umweltbundesamt ist die Substanz 500 mal giftiger als Strychnin. Industriell hergestellt werden Dioxine nicht. Sie entstehen aber in kleinsten Mengen als Verunreinigungen, wenn chlorhaltiges Material und organische Substanzen zusammen stark erhitzt werden. Also zum Beispiel bei der Abfallverbrennung. Für KVA gilt ein strenger Grenzwert, sie dürfen maximal 0.1 Nanogramm* Dioxine pro Kubikmeter Abgas ausstossen. Die meisten Dioxine gelangen heute stattdessen durch die private, illegale Verbrennung in die Umwelt.