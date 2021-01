Wie gut sind die verschiedenen Schnelltests wirklich?

Bei einem kleinen Kratzen im Hals kann man sich auch in der Schweiz mittlerweile zu Hause auf Corona testen. Allerdings muss die Speichelprobe noch ins Labor zum klassischen PCR-Test geschickt werden. Anders ist es bei einem Nasen-Rachen-Abstrich eines neuen Home-Testkits, das auf einem einfachen Teststreifen die Antigene des Coronavirus quasi auch von der Couch aus innerhalb von einer Viertelstunde anzeigt. Diese Methode des Selbsttests muss aus Sicherheitsgründen aber von der Probenentnahme bis zum Resultat per Video live von einem Arzt überwacht werden. Und wer von seiner Wohnung aus wissen will, ob er eine Corona-Infektion durchgemacht hat, kann sich nach einer kurzen Anleitung selbst in den Finger stechen, ein bisschen Blut im Röhrchen des Testkits sammeln und es zur Analyse der Antikörper ins Labor senden.

Nasen-Rachen-Abstrich für eine Covid-19-Diagnostik

Nasenhöhle Nasenrachen Mundrachen

Doch Vorsicht ist geboten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weist darauf hin, dass etwa der Antikörpertest nur von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) bezahlt wird, wenn die Blutprobe von medizinischem Fachpersonal entnommen wurde. Die Kosten für die Tests werden ansonsten nicht erstattet, und die Labors müssen jeweils für sich entscheiden, ob sie die selbst entnommenen Blutproben überhaupt analysieren wollen.

Der Diagnostikhersteller Roche betont zudem, dass beispielsweise die Verwendung des von ihnen angebotenen Antigen-Schnelltests mit einem Nasen-Rachen-Abstrich als Teil eines Selbsttests für zu Hause nicht autorisiert sei, da nur schon bei der Entnahme der Probe durch einen Laien eine viel höhere Fehlerquote bestehe.

«Wenn keine Fachperson bei der Durchführung solcher Tests dabei ist, können Ergebnisse auch falsch interpretiert werden», warnt Didier Trono, Virologe an der EPFL und Mitglied der Corona-Taskforce. Die Gefahr bestehe, dass jemand dann nach Lust und Laune selbst entscheide, ob eine Quarantäne notwendig sei oder lieber doch nicht. Dennoch plädiert Trono dafür, dass generell mehr getestet werde. Sinnvoll findet er vor allem regelmässige Schnelltests für den Einsatz in Schulen, Alten- und Pflegeheimen, sodass man Infizierte rechtzeitig erkenne, um Infektionsketten möglichst rasch zu unterbrechen.

Am Institut für medizinische Virologie an der Universität Zürich fahndet Alexandra Trkola zusammen mit ihrem Team bereits seit Anfang der Pandemie mithilfe von PCR-Tests nach dem Virus Sars-CoV-2.

Seit Dezember kann sie auch die von allen gefürchteten, mutierten Virusvarianten aus Grossbritannien und Südafrika gezielt ausfindig machen. «Eine dritte Welle wird uns kaum erspart bleiben», sagt Trkola. Die starken Anstiege in UK und Irland Anfang Januar seien besorgniserregend gewesen. Sie hofft aber, dass wir dies durch die jetzt ergriffenen Massnahmen nicht ganz so erleben müssen und zuvor die Impfungen bei den Gefährdeten greifen.

Oft Ergebnis gleich vor Ort

Allein Roche bietet derzeit neun Corona-Testmöglichkeiten an, entweder in Form von Schnelltests für Arztpraxen und Apotheken oder auch als Massentests für Labors, bei denen Hightech-Geräte gleichzeitig Hunderte oder Tausende Proben auf einmal analysieren können. Die Streifen-Schnelltests für Antigene und Antikörper sehen fast wie diejenigen von Schwangerschaftstests aus, der PCR-Schnelltest ist dagegen ein kleines «Labor im Röhrchen». Während es für den Antikörpertest Blut oder Blutserum braucht, benötigen die Antigen-Schnelltests und PCR-Schnelltests Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum.

Wie aussagekräftig, präzis und teuer diese unterschiedlichen Methoden sind, zeigt ein Vergleich der verschiedenen Schnelltests mit dem klassischen PCR-Test. Der Antigen-Schnelltest ist zum Beispiel ein einfaches Verfahren, um zu erkennen, ob eine Person eine hohe Viruslast hat und deshalb hochansteckend ist. Er könnte teilweise teurere PCR-Tests ersetzen und Labore entlasten − etwa in Schulen, Pflegeheimen oder bei Reiserückkehrern. Dennoch ist selbst bei korrekter Anwendung die Sensitivität etwas geringer als beim PCR-Test. Infizierte mit sehr niedriger Viruslast werden dadurch möglicherweise nicht erkannt.

Dass Labors und Testzentren seit dem Herbst auf Hochtouren laufen, geht aus der aktuellen Grafik hervor. Gemäss Angaben des Bundesamts für Gesundheit wurden in der Schweiz und Liechtenstein bis jetzt insgesamt mehr als 3,5 Millionen PCR-Tests sowie Antigen-Schnelltests durchgeführt. Allein am 19. Januar 2021 wurden knapp 18’000 PCR-Tests (davon 11,2 % positiv) und 6600 Antigen-Schnelltests (davon 9,3 % positiv) gemacht. PCR-Schnelltests werden nicht extra erfasst.