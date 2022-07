So haben Sie den Gletscherschwund noch nie gesehen

Mit einer Fläche von fast 80 km2 ist der Grosse Aletschgletscher mit Abstand der grösste Gletscher der Alpen. Seine 14 km lange Gletscherzunge mit den zwei Mittelmoränen ist weltbekannt. Im Aletschgletscher allein sind rund ein Fünftel des Eisvolumens der Schweiz gespeichert, und mit rund 800 Metern ist das Eis nirgends dicker als am Konkordiaplatz, wo drei grosse Gletscher zusammenfliessen.

mit Klimaschutz Jahr 2100

ohne Klimaschutz Jahr 2100

Aufgrund seiner Grösse könnte man annehmen, dass der Aletschgletscher der Klimaänderung am besten trotzt. Das ist aber nur bedingt der Fall: Der Gletscher ist viel zu gross für das aktuelle Klima und wird sich auch im Fall eines starken Klimaschutzes massiv zurückziehen und bis 2100 über die Hälfte seines Volumens verlieren. Die geschwungene Gletscherzunge wird schnell kürzer und dünner. Bis 2050 geschieht dies fast unabhängig von der Klimaentwicklung. Ab etwa 2040 dürfte ein erster von vielen Seen im tief eingeschnittenen Tal unter dem Aletschgletscher zum Vorschein kommen. Die neuen Seen werden fortan die Landschaft prägen. Wenn die Menschheit die Klimakrise in den Griff bekommt, kann sich das Gletscherende bis ins Jahr 2100 stabilisieren, allerdings erst rund 10 km talaufwärts von der aktuellen Position. Ohne Klimaschutz hingegen könnte sich um etwa 2080 am Konkordiaplatz ein riesiger Gletschersee bilden. In diesem Extremszenario bleibt sogar am Jungfraujoch kein Eis mehr übrig.