Ihre schönsten Hochzeitsgeschichten

Ein besonderer Mensch in meinem Leben ist meine frühere Lehrerin, die später zu einer Freundin geworden ist. Wir haben uns gegenseitig durchs Leben begleitet. Obwohl wir uns heute nicht sehr oft sehen, knüpfen wir jedes Mal nahtlos ans letzte Treffen an.

Schon während der Schulzeit war eine Sympathie da. Sie gab mir als Jugendliche durch ihre Art und ihre innere Stärke viel Selbstvertrauen mit auf den Weg. Einmal waren wir zum Beispiel mit der Klasse auf der Skipiste an einem Steilhang, und ich hatte Angst. Sie schaute mich an und sagte: Ich habe auch Respekt vor dieser Abfahrt, aber wir machen es zusammen.

Also fuhren wir gemeinsam runter und schafften dieses Abenteuer mit Bravour. Solche Erlebnisse haben mein Leben geprägt. Für mich war sie sehr wichtig in meiner Entwicklung zur jungen Frau. Besonders in den Momenten, in denen ich Selbstzweifel hatte, half mir ihre Präsenz.

Einen Bruch gab es nie, vielleicht auch, weil wir beide ein eigenständiges Leben führten und uns nur ab und zu trafen oder sprachen. Ich finde es speziell, dass ein Mensch einen ein Leben lang begleiten kann und doch nicht immer präsent sein muss.

Später lernte ich ihren Verlobten kennen, lud sie zu meiner Hochzeit ein, wir hatten fast zur gleichen Zeit Kinder. Mein Sohn und ich besuchten sie und ihren Ehegatten oft und verbrachten auch einige Ferientage zusammen.

Nun ist sie Grossmutter, wie ich auch, und wir haben diese Freundschaft nie aufgegeben. Unsere beiden Familien, inklusive Kindern, gehören unterdessen auch dazu.»