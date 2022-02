Was im Osten alles auf dem Spiel steht

Welche Ziele könnte Russland angreifen?

Eine russische Besetzung der von der Ukraine abtrünnigen Rebellengebiete um Donezk und Luhansk gilt als erste Eskalationsstufe. Die beiden Landstriche kontrolliert Moskau faktisch seit bald acht Jahren. Von dort könnte die Armee dem Meer entlang weiter Richtung Krim vorstossen, die Russland 2014 von der Ukraine annektiert hat. Russland könnte einen Landkorridor auf die Halbinsel erobern, die derzeit nur über eine Brücke mit Russland verbunden ist. Als möglich gilt auch ein Angriff auf die Schwarzmeerküste um Odessa, was die Ukraine vom Meerzugang abschneiden würde und wirtschaftlich schwerwiegende Folgen hätte. Ein weiteres Szenario sieht einen Überfall auf die Ostukraine vor mit der Grossstadt Charkiw im Fokus. Eine Invasion bis nach Kiew würde wohl über Weissrussland führen. Dieses Szenario gilt unter Experten als sehr unwahrscheinlich. Ein Vorstoss über Kiew hinaus in die Russland traditionell feindlich gesinnte Westukraine scheint keine Option zu sein.

Hat die Ukraine eine Chance gegen einen russischen Angriff?

Nein, die ukrainische Armee könnte einer Invasion nicht standhalten. Sie ist aber sehr viel besser ausgerüstet und trainiert als 2014, als Russland die Krim praktisch ohne Widerstand annektierte und in der Ostukraine vorstossen konnte. Die Nato und vor allem die USA haben der Ukraine geholfen, ihre Schlagkraft zu erhöhen mit Waffen, Instruktoren und gemeinsamen Militärübungen. Mehrere Mitgliedsländer haben die Waffenlieferungen seit dem russischen Aufmarsch massiv erhöht. Die USA haben für den Fall eines Angriffs weitere Waffenlieferungen zugesagt, auch von Raketen gegen die russische Luftwaffe. Doch die militärische Stärke ist nicht alles: Die Ukrainer sind fest entschlossen, ihr Land zu verteidigen. Moskau müsste mit einem erbitterten Kampf aus dem Untergrund rechnen, dem sich auch Kämpfer aus anderen osteuropäischen Ländern anschliessen könnten, die Russland kritisch gesinnt sind.

Würden die USA und die Nato gegen Russland in den Krieg ziehen?

Nein. Die Nato hat klargemacht, dass sie der Ukraine im Fall eines russischen Angriffs militärisch nicht beispringen würde. Auch US-Präsident Joe Biden hat erklärt, dass keine US-Soldaten gegen Russland in einen Krieg geschickt würden. Die Ende Januar angekündigte Verlegung von US-Soldaten nach Europa ist lediglich eine Verstärkung der im Rahmen der Nato ohnehin in Europa stationierten US-Streitkräfte. Die Allianz ist ein klassisches Verteidigungsbündnis: Nur wenn eines ihrer Mitgliedsländer angegriffen wird, schreitet die Nato ein. In Zusammenhang mit Russland beispielsweise bei Angriffen auf Polen oder das Baltikum.

Was würde der Westen tun, wenn Russland angreifen sollte?

Der Westen hat Russland Sanktionen angedroht, wie Wladimir Putin sie noch nie gesehen hat. Für die Annexion der Krim und die Einmischung in der Ostukraine wurden eine ganze Reihe von Strafmassnahmen verhängt, die bisher nicht die gewünschte Wirkung gezeigt haben. Im Fall einer Invasion ziehen die USA und Grossbritannien in Betracht, Russlands Präsidenten und seine Familie persönlich auf die Sanktionsliste zu setzen, was ein massiver politischer Affront wäre. Im Visier sind auch russische Oligarchen, denen man den Zugriff auf Konten und Immobilien im Westen blockieren könnte. Zudem würden Amerikaner und Europäer versuchen, den russischen Staat von den internationalen Geldflüssen abzuschneiden. Der Gebrauch des Dollars, der im russischen Wirtschaftssystem noch immer eine wichtige Rolle spielt, würde erschwert. Auch könnte Russland vom internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift abgekoppelt werden. Die USA haben zudem angekündigt, die Eröffnung der Gaspipeline Nord Stream 2 mit zu blockieren, die demnächst Gas direkt von Russland nach Deutschland bringen sollte.

Aktive EU-Sanktionen gegen Russland seit 2014 Wirtschaftssanktionen betrifft Finanz-, Energie-, Verteidigungssektor und Güter mit doppeltem Verwendungszweck

Gültig bis 31.7.2022, eine Verlängerung wird alle 6 Monate geprüft

Aufhebung gebunden an Erfüllung der Minsker Vereinbarungen EU-Sanktionen gegen Personen und Organisationen betrifft 185 Personen und 48 Organisationen

Vermögenswerte, die sich in der EU befinden, werden eingefroren

EU-Wirtschaftsteilnehmer dürfen den Betroffenen keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellen

Einreiseverbot für betroffene Personen Beschränkungen für Unternehmen auf der Krim und in Sewastopol Generelles Einfuhrverbot für Waren aus dem Gebiet

Ausfuhrverbot für bestimmte Güter und Technologien

Verbot für die Erbringung von touristischen Dienstleistungen auf der Krim und in Sewastopol Diplomatische Massnahmen Aussetzung der regelmässigen Gipfeltreffen mit Russland

Russland wird nicht mehr zu den G-8-Treffen eingeladen Beschränkungen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Keine Darlehen für Russland von der EIB oder EBWE Position der Schweiz Der Bundesrat hat 2014 beschlossen, die Sanktionen der EU nicht zu übernehmen. Er hat aber eine Verordnung erlassen, dass alle notwendigen Massnahmen ergriffen werden, damit die Schweiz nicht zur Umgehung der Sanktionen missbraucht werden kann. Quelle: EU, SECO

Was will Russland von der Nato?

Präsident Wladimir Putin verlangt von der Nato schriftliche Sicherheitsgarantien und hat dafür einen Vertrag mit Forderungen vorgelegt. Darin soll die Nato sich schriftlich und rechtlich verbindlich verpflichten, die Allianz nicht mehr weiter auszudehnen. Zudem dürfe die Nato keine «militärischen Aktivitäten» auf dem Territorium der Ukraine oder in «anderen Staaten Osteuropas, im Südkaukasus und Zentralasien» durchführen. Und die Nato soll keine «Truppen und Waffen auf das Territorium eines anderen europäischen Landes» verlegen, was sich erneut gegen die Ukraine richtet, die vom Westen mit Waffen versorgt wird. Und schliesslich soll die Nato ihre Truppen hinter ihre Grenzen von 1997 zurückziehen, was die Nato-Osterweiterung faktisch ungeschehen machen würde. Die Nato hat die Forderungen schriftlich klar zurückgewiesen, aber Gesprächsangebote in Detailfragen gemacht.

Was ist die Nato-Osterweiterung?

Im Kalten Krieg waren die mitteleuropäischen Satellitenstaaten der Sowjetunion Teil des Warschauer Pakts, des sowjetischen Verteidigungsbündnisses, das der Nato, der westlichen Allianz, gegenüberstand, in der die USA die zentrale Rolle spielen. Mit dem Rückzug der Sowjetunion aus Osteuropa und ihrem Zusammenbruch 1991 erlangten die Länder Mitteleuropas ihre volle Souveränität zurück und machten schnell klar, dass sie in die Nato aufgenommen werden wollten.